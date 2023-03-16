جدة - نرمين السيد - وأضاف الأسد فى تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن الوجود العسكرى الروسى فى بلاده لا يتعين أن يكون مؤقتا. وكان الرئيس السورى بشار الأسد، قد وصل إلى موسكو مساء الثلاثاء، على رأس وفد وزارى كبير فى زيارة رسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسد: نرحب بأى مقترحات من روسيا لإقامة قواعد عسكرية جديدة بـ سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.