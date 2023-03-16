زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - أفاد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، بأن زلزالا قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم زامباليس شمالى الفلبين اليوم الخميس، وشعر به المواطنون فى أجزاء من العاصمة مانيلا.





وذكرت قناة "إيه بى أس-سى بى إن" الفلبينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقى بلدة ماسينلوك، وعلى عمق 22 كيلومترا. يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتى تشهد 90% من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

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