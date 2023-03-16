رئيس كوريا الجنوبية: بيونج يانج ستدفع ثمن الأعمال الاستفزازية

وفى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمر "يون" الجيش بإجراء التدريبات المُشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية.
وقالت هيئة الأركان المُشتركة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا فى البحر قبالة ساحلها الشرقى.
وفسر المحللين إطلاق اليوم، بأنه جاء مستهدفًا للقاء القمة المخطط اليوم فى طوكيو بين الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى.
وقالت كوريا الشمالية إنها اتخذت إجراءات هجومية عملية حاسمة لمواجهة المناورات المُشتركة بوصفها "استعدادًا لشن حرب".
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