دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - تجرى مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، جولييتا فالس نويز، زيارة إلى بلجيكا، اليوم الخميس، تستمر لستة أيام، للمشاركة فى عدة فعاليات خاصة بالهجرة.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا قالت فيه إن نويز ستلتقى فى بروكسل بمسؤولين حكوميين بالإضافة إلى منظمات دولية وشركاء غير حكوميين فى المؤتمر الدولى لعام 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والبلدان والمجتمعات المضيفة. وسيعرض المؤتمر أصوات اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين وكذلك المجتمعات المضيفة ويهدف إلى إعادة تسليط الضوء الدولى على أزمة فنزويلا. وفى يومى 20 و 21 مارس، ستشارك نويز فى المنتدى الإنسانى الأوروبى لتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه والجهات المانحة الأخرى وأصحاب المصلحة الدوليين وكذلك البلدان المتضررة من الأزمات الإنسانية.

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