العالم اليوم - هتشيسون بورتس تستثمر 700 مليون دولار في ميناءين مصريين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 09:22 صباحاً - قالت هتشيسون بورتس، وحدة الموانئ التابعة لشركة سي.كيه هتشيسون هولدنغز، الخميس، إنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين رئيسيين، ليرتفع إجمالي استثماراتها في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.

وأضافت هتشيسون بورتس أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وفي رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الاسكندرية على البحر المتوسط.

وفي بيان منفصل، قالت شركة كوسكو شيبينج بورتس ليمتد إنها ستستثمر 25 بالمئة في محطة حاويات السخنة الجديدة وهي محطة جديدة شيدتها الحكومة المصرية.

وذكرت الشركة أن مدة تشغيل المشروع 30 عاما وإجمالي الاستثمار حوالي 375 مليون دولار. وستصل طاقة المشروع إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة.