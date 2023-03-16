العالم اليوم - مجموعة "SVB" الأميركية تبحث الإفلاس كخيار لبيع الأصول

انتم الان تتابعون خبر مجموعة "SVB" الأميركية تبحث الإفلاس كخيار لبيع الأصول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 09:22 صباحاً - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة (إس.في.بي) المالية، التي سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأميركية الأسبوع الماضي على بنك سيلكون فالي التابع لها، تستكشف السعي للحصول على الحماية التي يوفرها الإفلاس كخيار لبيع أصول تشمل بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار المغامر.

وكانت المجموعة قد قالت الاثنين الماضي إنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.

وقالت المصادر إن المجموعة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن المسار الذي ستسلكه ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس.

وتقديم طلب إشهار الإفلاس هو أحد الخيارات التي تفكر بها المجموعة. وقال أحد المصادر إن المجموعة المالية تستكشف أيضا بدائل أخرى لإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة لبنكها الاستثماري ووحدتها للاستثمار المغامر.

وإلى جانب البحث عن مشترين للأصول، تحاول الشركات في مثل هذه المواقف أحيانا العثور على مستثمرين لضخ أموال جديدة في أحد المشروعات.

واتخذت الجهات التنظيمية الأميركية إجراءات طارئة في مطلع هذا الأسبوع في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي، شملت ضمان الودائع غير المؤمن عليها بالبنك.

وغالبا ما يتردد المشترون المحتملون عندما تحاول الشركات المتعثرة بيع الأصول. ومن أسباب ذلك هو إمكانية إلغاء صفقة أبرمت قبل إشهار الإفلاس إذا سعت الشركة لاحقا إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي خلال إطار زمني معين.

والبنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة (إس.في.بي) المالية منفصلان عن بنك سيلكون فالي.