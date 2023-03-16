القاهرة الإخبارية: زلزال قوى يضرب نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما أوضح نظام التحذير من تسونامى فى الولايات المتحدة أن حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" غير متوقع بعد الزلزال القوى الذى ضرب الجزيرة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامى فى نيوزيلندا بعد الزلزال، وهو ما أكده مكتب الأرصاد الجوية فى أستراليا أيضًا عبر تغريدة على تويتر.