أمريكا وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون فى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - يجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون موارد الطاقة جيفرى آر بيات، اليوم الخميس، زارة إلى كوريا الجنوبية، لبحث دفع التعاون العام والخاص بين واشنطن وسول فى تعزيز انتقال الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة العالمى.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا قالت فيه إن مساعد وزير الخارجية سيشارك سيشارك فى سول، فى رئاسة الحوار التاسع لأمن الطاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا مع ممثلين عن وزارة خارجية كوريا الجنوبية. كما سيشارك بيات فى مناقشة مائدة مستديرة حول تقنيات الطاقة النظيفة مع الشركات الأمريكية وكوريا الجنوبية وسيلتقى بمسؤولين من جمهورية كوريا لمناقشة التعاون المستمر فى مجال أمن الطاقة وأولويات التحول إلى الطاقة النظيفة.

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