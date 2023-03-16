اليوم العالمى لمكافحة الإسلاموفوبيا.. بيان من الخارجية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أكدت فيه أنه يحق لأى أحد سواء بشكل فردى أو جماعى فى الأماكن العامة أو الخاصة إظهار تلك المعتقدات فى العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.

وأشار البيان إلى أنه غالبًا ما يواجه المسلمون فى جميع أنحاء العالم التمييز والكراهية على أساس معتقداتهم الدينية؛ ففى العام الماضى، أعلنت الأمم المتحدة يوم 15 مارس يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا. ويصادف هذا التاريخ أيضًا مرور أربع سنوات على الهجمات الإرهابية على مسجدين فى كرايستشيرش بـ نيوزيلندا، والتى راح ضحيتها 51 من المصلين المسلمين فى مسجدين وجرح 40 آخرين.

وأضاف البيان أنه فى هذا اليوم نلفت الانتباه إلى الأشخاص حول العالم الذين يتعرضون للمضايقة أو الاعتقال أو السجن أو حتى القتل بسبب ممارستهم أو اعتناقهم الإسلام أو اعتبارهم مسلمين.

وتابع البيان أن الولايات المتحدة ستستمر فى الدفاع عن قدرة الأفراد على العيش وفقًا لإملاءات ضمائرهم والتحدث نيابة عن أولئك الذين حُرموا من القدرة على القيام بذلك.

واختتم بأنه بينما يستعد المسلمون فى جميع أنحاء العالم لشهر رمضان المبارك، فإن الولايات المتحدة تعمل فى الداخل والخارج على محاربة هذه الكراهية.