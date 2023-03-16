قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة جديدة فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، وإقامة طقوس تملودية. وأكدت أن مواجهات اندلعت فى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.

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