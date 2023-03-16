زعيم المعارضة الكندية يوجه اتهاما لـ الصين

جدة - نرمين السيد - اتهم زعيم حزب المحافظين المعارض فى كندا، بيير بويليفير، الصين بمساعدة الحزب الليبرالى الحاكم فى البلاد بالفوز فى النتخابات، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدته تسريبات الأمن القومى فى وسائل الإعلام.





وقال بويليفر، خلال مؤتمر صحفى فى مقاطعة بريتش كولومبيا، أمس الأربعاء، "إن وثائق أجهزة الاستخبارات والشرطة المسربة تظهر أن بكين عملت على المساعدة فى انتخاب جستن ترودو. هذه حقيقة مقبولة. إنه لا ينكر ذلك حتى"، مضيفا "أعتقد أن الكنديين من جميع الخلفيات السياسية يسألون ما الذى يجب أن يخفيه جستن ترودو؟".

واعترف رئيس الوزراء جستن ترودو بوجود تدخل لكنه قال إنه لم يؤثر على نتائج الانتخابات. كما يقول المحافظون والحزب الديموقراطى الجديد إن التدخل لم يؤثر على النتيجة الإجمالية للانتخابات.

ويشير استطلاع أجراه أنجوس ريد فى أوائل مارس إلى أن 50 بالمائة من ناخبى حزب المحافظين يعتقدون أن النظام الصينى حاول "بالتأكيد" التدخل فى الانتخابات الكندية، فيما يعتقد 24 من الليبراليين نفس الشيء.

وبشكل عام، يعتقد 65% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن هناك تداخلًا مؤكدًا أو محتملاً.

وكشفت وسائل الإعلام فى كندا عن وثائق سرية من دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية ومكتب مجلس الملكة الخاص منذ نوفمبر الماضى.

وحدت شبكة جلوبال نيوز عضو برلمان إقليمى وآخر فيدرالى على أنهما مرتبطان بشبكات التدخل الأجنبى للنظام الصينى.

كما ذكرت صحيفة "جلوب أند ميل"، نقلا عن وثائق للاستخبارات الكندية أن استراتيجية الحزب الشيوعى الصينى كانت انتخاب حكومة أقلية ليبرالية وهزيمة بعض المرشحين المحافظين.