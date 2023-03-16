جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، كشف الجيش الكورى الجنوبى، فى هذا الصدد، أن الصاروخ الذى أطلقته بيونج يانج سقط فى البحر بعد أن قطع مسافة تقدر بنحو ألف كيلومتر، مُضيفًا أن الصاروخ أطلق بزاوية مُرتفعة.
وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن الرئيس وجه الجيش باستمرار تنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة القائمة مع الولايات المتحدة على أكمل وجه.
ونفذت كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجارى، العديد من عمليات إطلاق الصواريخ بالتزامن مع إجراء تدريبات عسكرية مُشتركة مُستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدينها بيونج يانج، وتعتبرها أعمالًا عدائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. والجنوب يعلن التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.