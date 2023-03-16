كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. والجنوب يعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، كشف الجيش الكورى الجنوبى، فى هذا الصدد، أن الصاروخ الذى أطلقته بيونج يانج سقط فى البحر بعد أن قطع مسافة تقدر بنحو ألف كيلومتر، مُضيفًا أن الصاروخ أطلق بزاوية مُرتفعة.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن الرئيس وجه الجيش باستمرار تنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة القائمة مع الولايات المتحدة على أكمل وجه.

ونفذت كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجارى، العديد من عمليات إطلاق الصواريخ بالتزامن مع إجراء تدريبات عسكرية مُشتركة مُستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدينها بيونج يانج، وتعتبرها أعمالًا عدائية.