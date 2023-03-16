الجيش الباكستانى يعلن مقتل 8 إرهابيين فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "إيه آر واى نيوز" الإخبارية الباكستانية، أصدر الجيش الباكستانى، بيانًا قال فيه إن القوات الأمنية نفذت هذه العملية إثر تلقى معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين فى بلدة "زنجارا" جنوب وزيرستان، حيث تم تبادل إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مصرع ثمانية منهم.

وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة جنديين من الجيش الباكستانى ومصرع طفلين فى المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية عثرت على أسلحة وذخيرة وكمية كبيرة من المعدات كانت بحوزة الإرهابيين الذين لقوا مصرعهم أثناء هذه العملية وأن الجيش مصمم على القضاء على خطر الإرهاب فى كل بوصة من أراضى باكستان.