كندا: تعيين حاكم البلاد السابق لـ نظر ادعاءات تدخل الصين فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يفحص جونستون مزاعم التدخل الأجنبى فى الانتخابات الفيدرالية الأخيرة فى كندا ويصدر توصية بما يجب على الحكومة فعله حيالها، ويمكن أن يشمل ذلك تحقيقًا عامًا، دعت إليه أحزاب المعارضة، أو شكل آخر من أشكال التحقيق.

وتم تعيين جونستون فى منصب الحاكم العام فى كندا "ممثلا للملك" بناء على نصيحة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر فى عام 2010 وتم تمديد فترة ولايته فى عهد ترودو حتى عام 2017.

وأعلن ترودو عن خطة لتعيين "كندى بارز" فى المنصب فى وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً فى ذلك الوقت إن الحكومة ستلتزم بالتوصيات.

وكشفت وسائل الإعلام الكندية عن وثائق سرية من دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية ومكتب مجلس الملكة الخاص منذ نوفمبر الماضى تتعلق بمزاعم التدخل الصينى فى الانتخابات البرلمانية الكندية.