العالم اليوم - زلزال يهز جزر كرماديك في نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا بقوة 7.1 درجة هزّ منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا اليوم الخميس.

وقدرت الهيئة وقوع الزلزال على عمق 10 كيلومترات. وأفاد النظام الأميركي للتحذير من تسونامي بأنه تم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

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