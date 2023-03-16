العالم اليوم - فرنسا متهمة بإبطاء دعم أوكرانيا عسكريا.. وهذا دافعها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 03:22 صباحاً - ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن فرنسا متهمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو (2.12 مليار دولار) لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.

ونقلت الصحيفة يوم الأربعاء عن مصادر أوروبية قولها إن "باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي".

أوكرانيا تتحدث عن نقص في الذخيرة.. وانتقاد مبطن لألمانيا

حثّ وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ألمانيا، يوم الأحد، على الإسراع بتقديم إمدادات الذخيرة والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية.

وقال كوليبا لصحيفة "بيلد إم زونتاغ" الألمانية إن نقص الذخيرة يعد المشكلة "الأولى" التي تواجه أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.

وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود.

ونقل عن كوليبا قوله "لذا فإن المشكلة تكمن في الحكومة".

وأوضح أنه لا يتوقع أن تتسلم أوكرانيا في أي وقت قريب الطائرات المقاتلة التي تطلبها من الحلفاء الغربيين.

لكنه قال وفقا لما ذكرته الصحيفة إنه يجب تدريب الطيارين الأوكرانيين على أي حال حتى يكونوا مستعدين بمجرد اتخاذ ذلك القرار.

وأوضح أنه إذا قامت ألمانيا بتدريب الطيارين الأوكرانيين فسيكون ذلك "رسالة واضحة لمشاركتها السياسية".