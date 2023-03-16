العالم اليوم - بعد رصد إنفلونزا الطيور.. دولة لاتينية تعدم آلاف الدواجن

انتم الان تتابعون خبر بعد رصد إنفلونزا الطيور.. دولة لاتينية تعدم آلاف الدواجن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 03:22 صباحاً - أعدمت السلطات في تشيلي حوالي 40 ألفا من الطيور الداجنة وقامت بدفنها في وسط البلاد الأربعاء بعد أن رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في منشأة خاصة بصناعة الدواجن.

وقال كارلوس أوريانا رئيس حماية الماشية والدواجن في إدارة الزراعة والثروة الحيوانية (إس.إيه.جي) في تشيلي إنها كانت "واقعة محدودة" ولم ترصد السلطات المزيد من الحالات في المنطقة المحيطة.

وأضاف أوريانا خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو "إنه حدث محدود للغاية، فالمراقبة في المنطقة المحيطة تعطينا نتائج سلبية".

وأوضح أن الطيور الداجنة التي تم إعدامها تمثل جزءا صغيرا من 30 مليون طائر في البلاد، مضيفا: "نأمل في احتواء هذا الوضع وأن تستعيد تشيلي وضعها كبلد خال من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى".

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف الإصابة بالمرض يوم الإثنين في مصنع في رانكاجوا بوسط تشيلي، مما دفع الحكومة إلى تعليق صادرات الدجاج لمدة 28 يوما.