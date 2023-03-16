مجلس القيادة اليمنى: ملتزمون بـ خيار السلام الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن تجديد التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام استنادًا إلى مرجعيات الحل السياسى المتفق عليها وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذى يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن فى الجلسة المفتوحة حول "اليمن" الذى ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدى أن "أى حلٍ سلمى تفاوضيّ للصراع فى اليمن يجب أن يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما فى ذلك السبب الحقيقى للصراع وتخلى ميليشيات الحوثى عن ما يسمى الحق الإلهى فى حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود الى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للميليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدى تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

وأشار إلى المشاورات المنعقدة حاليًا فى سويسرا بين الحكومة الشرعية والميليشيات بشأن الأسرى والمعتقلين والتى ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى والمحتجزين وفق مبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل دون قيد او شرط، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بناءً على اتفاق ستوكهولم.

ولفت إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن حيث ان تنفيذ هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرًا، داعيًا بهذا الشأن إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلى الرأى والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التى تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية