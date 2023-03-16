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مقتل 7 أشخاص في سقوط مروحية تركية بـ دهوك

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 12:29 صباحاً - أفاد تلفزيون "كردستان24" الكردي، اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر تركية تحطمت قرب حقل نفطي شمال دهوك بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

ونقل التلفزيون عن شهود عيان من المنطقة قولهم إن "عدد القتلى يتراوح ما بين 5 إلى 7 أشخاص".

وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية نقلًا عن قائد عسكري في دهوك قوله إن 7 أشخاص قتلوا إثر تحطم الهليكوبتر.

وأوضحت رووداو أنه لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت جراء عطل فني أم تم استهدافها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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