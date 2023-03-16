القاهرة الإخبارية.. بريطانيا تلقت 3 ضربات هزت اقتصادها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال دكتور أنور القاسم أستاذ الاقتصاد السياسى، إن الحكومة البريطانية ليس لديها عصا سحرية لحل أزمة بنيوية فى الاقتصاد البريطانى، الذى تلقى ثلاث ضربات قوية جعلته فى المرتبة السادسة عالميا خلف الهند.





وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى كمال ماضى فى برنامج "ملف اليوم" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أول ضربة هى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهى بدل أن تكون نعمة للبريطانيين أصبحت نقمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة.

وأوضح أن الضربة الثانية كانت جائحة كورونا، التى أجبرت الحكومة البريطانية على دفع رواتب الموظفين وهم عاطلون عن العمل فى بيوتهم، حتى لا يصبح لديها جيش من العاطلين عن العمل.

وذكر أن الضربة الثالثة كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وهى الحرب التى غيرت المعادلة الدولية الاقتصادية، حيث اكتشف العالم أن معظم الطاقة فى العالم لا تأتى من الخليج فقط بل من روسيا، وأن الحبوب تأتى من أوكرانيا، وبالتالى بعد دخول البلدين فى حرب جن جنون الأسعار فى العالم فى كل السلع.

ولفت إلى أنَّ الاقتصاد البريطانى فى عهد المحافظين كان جيدًا، لكن كانت إدارتهم تمتلئ بالفساد، بينما حزب العمال دائما ينعش الاقتصاد إلى حد ما ثم يسقط مرة أخرى حتى يعود المحافظون وينتشلونه.