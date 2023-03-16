وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى كمال ماضى فى برنامج "ملف اليوم" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أول ضربة هى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهى بدل أن تكون نعمة للبريطانيين أصبحت نقمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة.
وأوضح أن الضربة الثانية كانت جائحة كورونا، التى أجبرت الحكومة البريطانية على دفع رواتب الموظفين وهم عاطلون عن العمل فى بيوتهم، حتى لا يصبح لديها جيش من العاطلين عن العمل.
وذكر أن الضربة الثالثة كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وهى الحرب التى غيرت المعادلة الدولية الاقتصادية، حيث اكتشف العالم أن معظم الطاقة فى العالم لا تأتى من الخليج فقط بل من روسيا، وأن الحبوب تأتى من أوكرانيا، وبالتالى بعد دخول البلدين فى حرب جن جنون الأسعار فى العالم فى كل السلع.
ولفت إلى أنَّ الاقتصاد البريطانى فى عهد المحافظين كان جيدًا، لكن كانت إدارتهم تمتلئ بالفساد، بينما حزب العمال دائما ينعش الاقتصاد إلى حد ما ثم يسقط مرة أخرى حتى يعود المحافظون وينتشلونه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. بريطانيا تلقت 3 ضربات هزت اقتصادها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.