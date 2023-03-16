العالم اليوم - السودان.. اجتماع هام لمناقشة سير العملية السياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مارس 2023 12:22 صباحاً - انعقد مساء الأربعاء ببيت الضيافة في السودان، اجتماع موسع لمناقشة سير العملية السياسية في البلاد.

وضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي. وتوصلت الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى الآتي: أمنت الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية.

اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والآلية الثلاثية على الفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان.

كذلك اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.

كلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.

أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ويتجاوز بها كل ما تمر به من تحديات.

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