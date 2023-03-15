وزير خارجية أمريكا: تصرف روسيا بإسقاط المسيرة متهور وغير آمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 11:23 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود كان متهورا وغير آمن ويجب البدء بالتحقيقات، مشيرا في سياق مواز إلى أن وساطة الصين في الاتفاق بين السعودية وإيران أمر جيد.

من جهته، أكد وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن واشنطن تجاهلت المحظورات التي وضعناها فوق أجواء البحر الأسود بعد الصراع في أوكرانيا.