جدة - نرمين السيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية التشيك فى العراق بيتر شتيبانك، والوفد المرافق له، تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الزيارات على المستويين التشريعى والتنفيذى، وإمكانية دخول الشركات التشيكية للمساهمة فى المشاريع التنموية".





ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مجلس النواب، أن المندلاوى دعا خلال اللقاء إلى مزيد من التعاون بين العراق وجمهورية التشيك، ولاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة، وتنفيذ بنود الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين. كما أشار النائب العراقى إلى"ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة، ومتابعة تنفيذ بنود محضر أعمال الدورة الثالثة لاجتماعاتها، والمتعلقة بالتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافى، وتسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال العراقيين بهدف الإسهام فى زيادة حجم التبادل التجارى بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية بين البلدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق والتشيك تبحثان تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مجالات متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.