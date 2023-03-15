العالم اليوم - إيران.. اعتقال العشرات للاشتباه بصلتهم بقضية "تسمم الطالبات"

انتم الان تتابعون خبر إيران.. اعتقال العشرات للاشتباه بصلتهم بقضية "تسمم الطالبات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 11:16 مساءً - قالت الشرطة الإيرانية الأربعاء إنها ألقت القبض على 110 أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بحالة التسمم التي أصيبت بها الآلاف من فتيات المدارس في أنحاء البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي عن الاعتقالات في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية.

الناطق باسم الشرطة قال أيضا إن الشرطة صادرت الآلاف من الألعاب المتفجرة ذات الرائحة الكريهة، في إشارة إلى أن بعض الهجمات المزعومة ربما كانت مجرد مقالب للتسلية.

وأضاف أن الشرطة صادرت أيضا الآلاف من اللعب الأخرى التي تبدو أكثر خطورة، حيث تم نقل مئات الطلاب إلى المستشفيات، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية.

وكان نائب برلماني عضو في لجنة حكومية تحقق في الحوادث، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن قرابة الخمسة آلاف طالبة اشتكين من الإصابة بمرض ما، في 230 مدرسة في 25 محافظة.

وتقول الطالبات إنهن أصبن بالغثيان جراء أبخرة سامة، في وقائع تعود لشهر نوفمبر الماضي، وحدثت بشكل رئيسي في مدارس الفتيات.