حضور أردني في حفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ٢٠٢٣ بابوظبي.

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 مارس 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ، اقيم اليوم الثلاثاء في قصر الامارات في ابوظبي، حفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الخامسة عشرة 2023.

وافتتح الحفل معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الوزير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور خوسيه غرازيانو داسيلفا، مدير عام منظمة الفاو سابقاً، ومعالي الدكتور عبد الكريم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (FAO-RNE)، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، وأعضاء مجلس الأمناء، والفائزين والمكرمين بالجائزة وحشد كبير من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

كما شارك في الحفل من الأردن وفي الندوات والمحاضرات التي تعقد على مدار يومين، عطوفة المهندس محمد عيسى الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية والدكتور أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية والدكتور رضا الخوالدة الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الأرينينا)، والسيد يزن أبوهنطش المدير التنفيذي لشركة بالميرا وعدد من المسؤوليين والمختصين بقطاع النخيل والتمور الأردنية.

وألقى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة خلال حفل التكريم أشار فيها إلى تقديره العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وهو الذي يؤكد دائماً، على أهمية أن تكون دولة الإمارات، نموذجاً وقدوة، في الإسهام في كافة إنجازات التطور العلمي، لتعزيز التعاون والعمل المشترك، في كل ما يحقق تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، ضمن رؤية حكيمة، تمثل امتداداً طبيعياً، للقيم والمبادئ، التي وضعها مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما توجه معالي الشيخ نهيان في كلمته بوافر الشكر، وعظيم التقدير والاحترام، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على مساندته القوية، لهذه الجائزة، وتوجيهاته السديدة، واعتزازه بدعم سموه اللامحدود للجائزة، الذي بفضل دعمه حظيت الجائزة بالمكانة المرموقة وساهمت في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور، في الإمارات، والمنطقة، والعالم. وذلك في إطار رؤيته الشاملة، وحرصه على أن تكون دولة الإمارات دائماً، في المقدمة والطليعة، في التعاون والعمل المشترك، مع الجميع "إن سموه يؤكد لنا دائماً، أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هي أداةً مهمة، تسهم في تحقيق الالتقاء والتعاون بين البشر، والعمل النافع والمهم، من أجل تحقيق الخير، والرخاء، للفرد، وللمجتمع".

شخصية العام

كرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بصفته شخصية العام 2023 لدوره المؤثر في دعم التنمية الزراعية الناجحة في دولة الإمارات، واهتمامه الواضح، في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما قام معاليه بتكريم عدداً من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهم:

معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور خوسية غرازيانو داسيلفا، المدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مدير معهد القضاء التام على الجوع، وسعادة الأستاذ سعيد سلطان سالمين بن حرمل الظاهري، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان سمو ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي الوزير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بجمهورية مصر العربية، وسعادة الأستاذ سعود بن عبد الكريم الفدّا، مدير عام إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي، المملكة العربية السعودية.

تكريم الفائزين بالجائزة الدولية

وكرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتيها الخامسة عشرة 2023 وذلك على النحو التالي: عن فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة فازت بلدية مدينة العين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، الفائزين مناصفة بين كل من: جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية/ومركز النخيل والتمور بالإحساء بالمملكة العربية السعودية. والدكتور سينان أبو قمر، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، الفائزين مناصفة بين كل من: الدكتور سمير عبد الحميد الشاكر من جمهورية العراق، والدكتور ريكاردو سالومون توريس من الولايات المتحدة المكسيكية، وعن فئة المنتجون والمصنعون والمسوقون المتميزون، الفائز الدكتور لاي كوك سونغ من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تكريم الفائزين بالجائزة المحلية

بعد ذلك كرم معالي الشيخ نهيان مبارك الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الخامسة 2023 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة حيث جاء التكريم على النحو التالي: عن فئة المزرعة الصغيرة فاز بالمركز الأول: خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفازت بالمركز الثاني: موزة محمد بخيت الحميري، وعن فئة المزرعة المتوسطة فاز بالمركز الأول: خميس محمد خميس فريح القبيسي، وفاز بالمركز الثاني: راشد حمد مصبح فارس الشامسي، وعن فئة المزرعة فوق المتوسطة فاز بالمركز الأول: علي سعيد حمودة خميس العرياني، وفاز بالمركز الثاني: سيف راشد سعيد هاشل الزحمي، وعن فئة المزرعة الكبيرة فاز بالمركز الأول: خليفة بطي محمد خليفة الشامسي.

المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور

كما أعلن معالي الشيخ نهيان خلال حفل التكريم عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) في جمهورية مصر العربية، وتنطلق فعالياته بعد ظهر الثلاثاء 14 مارس 2023 وتستمر لغاية يوم 15 مارس 2023 بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء، وأصحاب الاختصاص في تصنيع وتسويق وتجارة التمور حول العالم، حيث يستعرض المؤتمر 18 ورقة علمية تتناول الفرص والتحديات المرافقة لعمليات الإنتاج والتجارة الدولية للتمور، الى جانب تعظيم القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للتمور العربية.

الاجتماع الأول للشبكة الدولية لصنف المجهول

كما أشار معالي الشيخ نهيان في كلمة حفل التكريم إلى الأهمية التي تُعول عليها الجائزة جراء عقد الاجتماع الأول لأعضاء الشبكة الدولية لصنف المجهول والتي سوف تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء 14 مارس وتستمر لغاية 15 مارس 2023 ، بمشاركة 20 خبيراً يمثلون 15 دولة منتجة لصنف المجهول، إدراكًا منها للتحديات التي تواجه زراعة وإنتاج صنف المجهول، والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة المجهول في العديد من البلدان حول العالم، لما لهذا الصنف من أهمية استراتيجية في تجارة التمور الدولية وانعكاساته على الاقتصادات الوطنية للدول المنتجة للمجهول، نتمنى للمجتمعين التوفيق والنجاح.

إشادة دولية بجهود الإمارات

من جهته أشاد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في كلمته التي ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (FAO-RNE)، خلال حفل التكريم بجهود دولة الامارات العربية المتحدة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي. وجدد تقديره واعتزازه بالدور الريادي لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثلت في اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لهذا الحفل.

إنجازات الجائزة

كما شمل حفل التكريم عرض فيلم لإنجازات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً من التأثير الإيجابي في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، فقد عملت الجائزة على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

توقيع 04 مذكرات تفاهم

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي، وجاءت على النحو التالي:

وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية 2022، والأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية في جمهورية الصين الشعبية، ووزارة التغير المناخي والبيئة في شأن التنمية المستدامة لزراعة نخيل التمر، و "المعهد الدولي للقضاء التام على الجوع" في شأن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والمجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية، في شأن التعاون بين المؤسستين لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

إطلاق كتابين جديدين

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إطلاق كتاب (صنف المجهول دُرَّة التمور) باللغة الاسبانية، بحضور سعادة الأستاذ لويس ألفونسو جارسيا دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وإطلاق كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية بنسختيه العربية والانجليزية، بحضور سعادة الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وسعادة الأستاذ شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الامارات العربية المتحدة.