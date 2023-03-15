مسؤولة أممية تلتقي بزعامات لبنان عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 مارس 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- استقبل رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي أمس الخميس، منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، جوانا ورونيكا وذلك قبل إحاطتها الإعلامية المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة مشاورات في السادس عشر من الشهر الجاري لمناقشة التقرير رقم 1701 والوضع في لبنان.

وقالت ورونيكا على توتير، إنها ناقشت مع ميقاتي تنفيذ القرار 1701، فضلا عن أهمية تحقيق المهل الدستورية الرئيسية، بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء الانتخابات البلدية في وقتها.

كما التقت مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وناقشا سبل مواجهة التحديات والجهود المبذولة لتحسين الوضع في لبنان على جميع المستويات.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها اجتمعت مع غبطة البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز الوحدة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية في أي حل مستقبلي.

--(بترا)

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