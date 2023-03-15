تونس والصين تبحثان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لى، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى الإطار الثنائى وضمن آليات منتدى التعاون العربى الصينى والصينى الإفريقى.





جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمار لسفير الصين بتونس، والذى تقدم له بأحر التهانى بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسى قيس سعيد، وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم " الأربعاء".

وأشار وزير الخارجية التونسى إلى مختلف المشروعات التنموية التى أنجزتها الصين ببلاده، داعيا إلى تطوير وتنويع مجالات التعاون القائمة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد السفير الصينى مواصلة دعم بلاده لتونس وعزمها على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى وتوسيع مجالاته فى الميادين ذات الاهتمام المشترك.