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اسقاط طائرة صهيونية شمال غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة صهيونية بدون طيار في شمال قطاع غزة. اسقاط طائرة صهيونية شمال غزةأعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة صهيونية بدون طيار في شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن المصادر، قولها: إن طائرة تابعة لجيش العدو الصهيوني سقطت في بلدة بيت حانون. وتتصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، بسبب امعان العدو الصهيوني في عدوانه تجاه الفلسطينيين وتفاقم أعداد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 85 شهيداً.

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