رئيس مؤتمر cop28: الشباب الأكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة سلطان الجابر فى فعالية "الطريق إلى COP28" التى عقدت على هامش إكسبو دبى، والتى شهدت قيامه بإطلاق برنامج مندوبى الشباب الدولى للمناخ.

وتم إطلاق الفعالية بالتعاون بين رئاسة المؤتمر وشما بنت سهيل المزروعى، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب لمؤتمر الأطراف COP28، وبالتنسيق مع كل من وزارة الثقافة والشباب، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الشباب العربى، ومدينة إكسبو دبى.

وركزت الفعالية على الشباب والمجتمع إيذانا ببدء حشد جهود المجتمع المحلى وتفعيل مشاركة جميع مكوناته، استعدادا لضمان استضافة ناجحة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث يعد البرنامج أكبر مبادرة من نوعها لتفعيل مشاركة الشباب فى المؤتمر.

وأطلق سلطان أحمد الجابر البرنامج فى ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبى، حيث خاطب أكثر من 3000 من أفراد المجتمع، وناشطى المناخ الشباب، وأصحاب الهمم، وعدد من كبار الشخصيات العالمية، وقادة الشركات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وقال سلطان أحمد الجابر فى كلمته: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات بدعم وتمكين الشباب وتفعيل دورهم فى بناء المستقبل، يسرنا إطلاق (برنامج مندوبى الشباب الدولى للمناخ) الذى يهدف إلى تمكين 100 شاب من مختلف أنحاء العالم، خاصة من البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة، للمشاركة بفعالية فى عملية مؤتمر الأطراف COP28. ومن خلال التعاون مع YOUNGO، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيوفر هذا البرنامج للمشاركين التدريب والموارد وفرصة التعريف بمواقف بلدانهم ومجتمعاتهم والترويج لأفكارها وأولوياتها".

كما سلط سلطان أحمد الجابر الضوء على التزام دولة الإمارات الراسخ منذ عقود بالتنمية المستدامة والعمل المناخى قائلا: "دولة الإمارات اختارت أن تواجه التحديات العالمية بثبات، وتتعامل مع الشدائد بتفاؤل، وتحتضن المستقبل بذهنية إيجابية.. ونسترشد دائما بهذه الرؤية الاستشرافية لقيادتنا التى وضعت الإنسان دائما فى صميم جهود التنمية".

وأضاف: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات تقدما كبيرا من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولى. وبتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ركز إكسبو 2020 على احتواء الجميع، حيث رحب بالزائرين من كل دول العالم تجسيدا لشعاره (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وتحت قيادة ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، سيوحد مؤتمر الأطراف COP28 العالم مجددا فى هذا الموقع نفسه فى نوفمبر القادم لإيجاد حلول تفيد البشرية بأكملها، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ولفت سلطان أحمد الجابر، إلى تركيز القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والمسؤولية البيئية، وترسيخ العمل المناخى ضمن استراتيجية الدولة التنموية.

وأوضح: "إن الاستدامة وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجى فى صميم تقاليدنا وقيمنا. وكما كان لدولة الإمارات سبق الريادة فى المنطقة فى إنتاج مزيد من الطاقة الخالية من الانبعاثات ومنخفضة الانبعاثات، فإنها ماضية فى العمل على بناء مستقبل يركز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل متزامن مع خفض الانبعاثات، وهذا يسهم فى خلق مهارات وتقنيات وصناعات ووظائف جديدة وأمل جديد".

وأضاف الجابر: "لا أحد يعرف ما يحمله المستقبل، لكننا نعرف أن الشباب هم صناعه"، مشيرا إلى أن تداعيات تغير المناخ تؤثر على الجميع، وخاصة على شباب العالم البالغ عددهم أكثر من 2 مليار شاب.

وأوضح أن الشباب يمكنهم قيادة مسار العمل المناخى المطلوب من خلال طرح وجهات نظرهم، وتقديم إبداعاتهم، والإسهام فى التأثير الإيجابى الذى يحتاجه العالم، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مؤتمر الأطراف COP28 بصفته مهمة وطنية تستوجب تضافر جهود كافة فئات المجتمع، وضرورة قيام جميع المعنيين بالتركيز على إيجاد حلول واقعية، وعملية، ومنطقية، ومتفائلة.

وأضاف: "علينا تحديد احتياجات العالم للتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح كوكب الأرض وسكانه، ولا يمكن أن ينجح هذا إلا بتوحيد الجميع فى جهد مشترك لا يستثنى أحدا، خاصة الشباب الذين لا غنى عن شغفهم وحماسهم لتنشيط التقدم فى العمل المناخى".

قال سلطان أحمد الجابر فى إشارة إلى نتائج جولة الاستماع التى تجريها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28،: "أينما ذهبت، أسعى لمقابلة الشباب، وأصواتهم التى تصلنى خلال جولات الاستماع مشجعة، فهم يريدون المشاركة فى العملية والمساهمة فى صنع التغيير. وأؤكد أن المؤتمر سيركز على (احتواء الجميع) و(الاحتفاء بالتنوع)، وهما من المبادئ المميزة لدولة الإمارات التى تحتضن 200 جنسية"، مضيفا "أننا جميعا معرضون لتحديات تغير المناخ، ومن المهم أن يكون لنا طموحات مناخية مشتركة".

ودعا سلطان أحمد الجابر إلى التعاون وتضافر الجهود فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن: "دولة الإمارات رائدة عالميا فى مجال العمل المناخى، وبما أننا فى "عام الاستدامة"، نوجه دعوة مفتوحة إلى كافة أفراد المجتمع ليكونوا روادا فى هذا المجال. إننا نريد الاستفادة من مدخلات وأفكار وجهود جميع فئات المجتمع، وهذا يعنى إشراك الشباب وضمان أن تكون مشاركتهم فعالة وهادفة"، داعيا كافة الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى إشراك وإدماج الشباب فى وفودها للمؤتمر وإعطائهم أدوارا مؤثرة.

واختتم سلطان أحمد الجابر كلمته برسالة إلى الشباب الحاضرين فى الفعالية، قائلا: "بصفتكم قادة المستقبل وعلماءه، ورجال الأعمال وناشطى المناخ المستقبليين، فإن طاقاتكم وإمكانياتكم هى التى تصنع التغيير الإيجابى.. عليكم أن تكتسبوا المزيد من المعرفة والخبرة بتحديات المناخ، وتستعينوا بشغفكم وحماسكم وشجاعتكم لمواجهة هذا التحدى وتحويله إلى فرصة. كلى ثقة بأنكم تمتلكون الطاقة والمقدرة على تحويل الصعاب إلى حلول، ونحن نعتمد عليكم للتوصل إلى نتائج ملموسة نستمر عبرها فى رسالة تواصل العقول وصنع مستقبل أفضل للجميع".