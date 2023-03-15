القاهرة الإخبارية: روسيا تعلن فرض قيودًا على المجال الجوى بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وأوضح "لافروف" أن واشنطن تتجاهل القيود الروسية على خليفة الصراع فى أوكرانيا.

وكان الجيش الأمريكى، ذكر أنه اضطر إلى إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة له في البحر الأسود بعدما اعترضتها طائرة مقاتلة روسية فوق المياة الدولية ودمرت مروحتها.

وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي إن الحادث الذي وقع كان نتيجة اعتراض غير آمن وغير احترافي (للطائرة المسيرة) من جانب الطائرة الروسية".