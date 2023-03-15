جدة - نرمين السيد - وأوضح "لافروف" أن واشنطن تتجاهل القيود الروسية على خليفة الصراع فى أوكرانيا.
وكان الجيش الأمريكى، ذكر أنه اضطر إلى إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة له في البحر الأسود بعدما اعترضتها طائرة مقاتلة روسية فوق المياة الدولية ودمرت مروحتها.
وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي إن الحادث الذي وقع كان نتيجة اعتراض غير آمن وغير احترافي (للطائرة المسيرة) من جانب الطائرة الروسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: روسيا تعلن فرض قيودًا على المجال الجوى بالبحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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