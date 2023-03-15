إضراب عمال النقل والمواصلات يخنق العاصمة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن المسافرين فى لندن واجهوا تأخيرات طويلة بسبب الإضراب، فيما زاد عدد الاختناقات المرورية فى العاصمة بشكل ملحوظ. وتابعت الشبكة أنه تم رصد 387 ازدحام مرورى فى العاصمة تمتد لمسافة إجمالية تقدر بقرابة 406 كيلومترات.

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