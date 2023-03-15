وزير خارجية الكويت يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكويتى، سالم عبدالله الجابر الصباح، مع رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد الفهيد، أطر تعزيز التعاون المشترك نحو تطوير المقاصد السياحية العربية والفرص الواعدة فى دولة الكويت.





وقالت الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم الأربعاء - إن اللقاء جاء بمناسبة رئيس المنظمة العربية للسياحة - من أجل ترجمة قرارات المجلس الوزارى العربى إلى سياسات وخطط، للنهوض بصناعة السياحة فى الدول العربية دعما وتعزيزا لمسيرة العمل المشترك. وقدم بندر الفهيد فى ختام اللقاء إهداء متمثلا بقطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة، إلى وزير الخارجية، مستعرضا تاريخ القطعة ودلالاتها المخطوطة على وشاحها.

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