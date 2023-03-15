أمريكا تحت وطأة الإفلاس.. 3 بنوك تهدد القطاع المصرفى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، أعلن بنك "سيجنتشر"، أكبر مقرض فى مدينة نيويورك إفلاسه، وذلك بعد أن أعلن كل من "سيلفرجيت كابيتال بنك" الصديق للعملات المشفرة و"سيليكون فالى بنك" التابع لمجموعة "إس في بى فايننشال جروب" إفلاسه.
من جانبها، وجهت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" ضربة موجعة للقطاع المصرفى الأمريكى، وعدلت من توقعاتها له من "مستقر" إلى "سلبى"، إذ أكدت أن المودعين غير المؤمن عليهم لا يزالون فى خطر بعد إفلاس المصارف الأمريكية.
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