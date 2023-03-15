ولى عهد الكويت: الإعلام أهم ناقل للحضارات والثقافات بين الشعوب

جدة - نرمين السيد - أكد ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الإعلام أصبح بصوره المختلفة ووسائله المتعددة أهم ناقل للحضارات والثقافات، وتبادل الخبرات بين الشعوب ومساهما فعالا فى تقوية العلاقات الاجتماعية.





وقال إنه لكى تنهض الأمم إعلاميا يجب أن يتوافر فى الإعلام المصداقية والواقعية والمرونة، ومواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى ظل انتشار سريع لمواقع ووسائل وبرامج التواصل الاجتماعى، والتى أصبحت جاذبة للقارئ والمستمع والمطلع بصفة عامة لسرعة الوصول إليها والحصول على المعلومة أو الخبر أو الحدث بكل سهولة وسلاسة.

وتابع ولى عهد الكويت، خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزراء وممثلى وزراء إعلام الدول العربية والخليجية المشاركين فى اجتماعات الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربى، والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمناسبة انعقادهما بدولة الكويت: "إننا نقدر لكم وضع القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب فى أولويات طرحكم فى اجتماعاتكم مشددين على أهمية تضافر الجهود لإبراز القضية الفلسطينية على الصعيدين العربى والدولى وجعل الخطاب الإعلامى من وسائل تناولها والدفاع عنها."

وفى هذا المقام، تجدد دولة الكويت دعمها الكامل الجاد، لكل ما من شأنه الوصول إلى حل عادل شامل لهذه القضية، وفق الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشيخ مشعل الصباح، أنه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فعليكم واجب التوعية اللازمة وخصوصا لفئة الشباب وتنمية إدراكهم لمجابهة ومواجهة أى أفكار هدامة تستهدف عقولهم ومصائرهم فى ظل معلومات مغلوطة قد يقف بعض شبابنا المستهدف أمامها تائها.

ونوه ولى عهد الكويت إلى أن حضور الوزراء اليوم، المرحب به فى هذا الحدث الإعلامى، وأن ما يتوصلون إليه من نتائج وقرارات تخدم وزارات الإعلام العربية والمنظمات والاتحادات الإعلامية يبلور بلا شك، أن حرصكم على الارتقاء بالإعلام العربى يعكس صورة مشرفة للتلاحم والتعاون بين بلداننا العربية من خلال توحيد الخطاب الإعلامى.

وقال ولى عهد الكويت فى هذا الصدد بات لزاما على المعنيين بالإعلام فى العالم، لاسيما دولنا العربية أن يكثفوا جهودهم فى التصدى للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدى إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد -أحيانا- إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر يترأس الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.