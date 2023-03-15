العالم اليوم - بعد ضبط اللصوص.. أسرة صلاح تتخذ "إجراءات جديدة"

انتم الان تتابعون خبر بعد ضبط اللصوص.. أسرة صلاح تتخذ "إجراءات جديدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:22 مساءً - كشف مصدر من أسرة نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، أنها تنوي اتخاذ إجراءات أمنية جديدة في فيلته بالقاهرة الجديدة، بعد ساعات قليلة من القبض على مرتكبي واقعة اقتحامها وسرقتها وإعادة المسروقات على ‏يد الشرطة.

ويؤكد خال اللاعب عبد العزيز البمبي لموقع "دوت الخليج"، أن والد صلاح تواجد في فيلته من أجل "إيجاد حلول سريعة ‏لمنع تكرار التجربة الصعبة، حيث سيتم الاتفاق مع شركة متخصصة في الخدمات ‏الأمنية" لحراسة منزل نجم ليفربول الإنجليزي وحمايته من عبث اللصوص، بجانب أمن المدينة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الحادث، منذ ورود بلاغ بالواقعة، وهي ‏كالآتي:

• عكف رجال الأمن على إجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال تتبع خطوط السير في ‏المنطقة حتى تمكنوا من تحديد مرتكبي الواقعة.

• اللص الأول سبق له العمل كفرد أمن في المجمع السكني الذي يضم فيلا صلاح، والثاني ‏شريكه في السرقة ويعيشان في محافظة الإسماعيلية.

• السرقة تمت مطلع الشهر الحالي وتحديدا في 2 مارس، حيث تسلق المتهمان السور ‏الخلفي للفيلا.

• نجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض على المتهمين وضبط كافة المسروقات، وهي عدد من ‏الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر.

ويوضح خال صلاح أن رجال الأمن عكفوا منذ اللحظة الأولى لتلقيهم البلاغ ‏على رفع البصمات وتفريغ الكاميرات، وعملوا بسرعة ودقة في الوقت نفسه من أجل الوصول إلى الجناة ‏في وقت قصير، منوها إلى تعاونهم مع أسرة الهداف التاريخي للـ"ريدز" طوال عمليات التحقيق.

ويؤكد البمبي أن المهتمين كانت لديهما معرفة كاملة بأن الفيلا ملك لصلاح، بحكم عمل أحدهما في المجمع منذ فترة، موضحا أن ذلك دفعهما إلى ارتكاب السرقة ‏طمعا في العثور على مقتنيات ثمينة، اعتمادا على غياب صلاح عن الفيلا لفترات طويلة.

وكانت فيلا صلاح قد تعرضت لأزمة سابقة استدعت تدخل قوات الشرطة منذ 5 أعوام، حيث شهدت ‏تواجد أعداد كبيرة من الجمهور أمامها لساعات طويلة، في محاولة لالتقاط صور تذكارية مع ‏النجم المصري، لذلك فرضت وزارة الداخلية ممرا أمنيا لضبط الأوضاع وإبعاد المشجعين.

ويسترسل البمبي: "شعرنا بالسعادة بعد إبلاغنا بالقبض على سارقي الفيلا لكن ‏لم ننقل الخبر إلى صلاح حتى الآن. نعتقد أن التوقيت غير مناسب حيث يلعب بعد ساعات قليلة مباراة ‏مصيرية أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا. لم نرغب في تشتيت ذهنه قبل تلك المواجهة المهمة".

ويلعب صلاح رفقة ليفربول أمام بطل أوروبا مساء الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مباراة ‏الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الذهاب بنتيجة 2-5.