العالم اليوم - تراجعات حادة في أسواق النفط وسط مخاوف من أزمة بقطاع البنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:22 مساءً - سجلت أسعار النفط تراجعات حادة خلال تعاملات الأربعاء، وهوى خامي القياس الرئيسيين برنت وغرب تكساس بأكثر من 5 بالمئة وسط مخاوف من وقوع أزمة في القطاع المصرفي في ظل الضغوط الكبيرة التي سببها تراجع سهم كريدي سويس بعد أيام قليلة من انهيارات بنوك في أميركا.

وتلاشت المؤشرات على العودة إلى الهدوء والاستقرار بعد أن قال البنك الأهلي السعودي، أكبر مستثمر في كريدي سويس، إنه لا يستطيع تقديم المزيد من السيولة للبنك السويسري مما أدى إلى انخفاض سهمه والأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 73.7 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 67.7 دولار للبرميل، عند مستويات عام 2021.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بفضل أرقام أظهرت انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إنهاء القيود الصارمة لاحتواء كوفيد-19.

وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي وبنك أميركي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود.

وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مخزونات النفط الأميركية الرسمية التي تصدر لاحقا اليوم الأربعاء.