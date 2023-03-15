صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: بكين تفتح حدودها أمام السائحين الأجانب

جدة - نرمين السيد - وقالت ياى شين هوا، صحفية صينية، من بكين، إن الصين سمحت للأجانب بالدخول، وشهدت جنوبى الصين أفواجًا للرحلات السياحية البحرية لموانئ الصين البحرية.

وأضافت شين، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين عدّلت سياستها بتسهيل السفر عبر الحدود وتبادل الأفراد مع مختلف الدول الأخرى، وفى الوقت الحالى عادت الصين للوضع الطبيعى، بعدما أصبح الوضع الوبائى العالمى أكثر أمانًا، ما دفع الصين لفتح حدودها أمام السائحين.

وأشارت إلى أن الصين تعزز تبادل الأفراد والاستثمارات مع دول العالم، مضيفة أنه لم يكن فتح الحدود لدخول الأجانب فقط، وإنما لمساعدة الصينين للخروج إلى الدول الأخرى.