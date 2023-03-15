القاهرة الإخبارية: بوتين يرى وصول الناتو لأوكرانيا تهديدا حقيقيا لروسيا

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان واضحا يوم أمس، عندما أكد أن الهدف الروسى فى أوكرانيا ليس جيوسياسى، إنما لحماية الحدود الروسية وحماية مصالح المواطن الروسى.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، "اعتبر بوتين وصول حلف الناتو للأراضى الأوكرانية يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لروسيا، كما أثنى بوتين على الدور الفعال الذى قام به المركز الروسى والحكومة الروسية، حيث اعتبر بوتين أن الغرب اعتقد أنه سيهزم روسيا خلال أسبوع أو أسبوعين بعد فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، لكن فشلوا فى ذلك، واستطاع الاقتصاد الروسى مواجهة هذه العقوبات، واستطاع البنك المركزى الروسى مواجهة العقوبات الغربية من خلال إجراءات وصفها خبراء على أنها إجراءات فعالة، وستعطى هذه الإجراءات القدرة للاقتصاد الروسى على أن يكون أفضل خلال السنوات المقبلة". وتابع "اعتبر بوتين أن روسيا حاولت مرارا حل أزمة دونباس بالوسائل السلمية لكن السلطات الأوكرانية خصوصا بعد الانقلاب فى أوكرانيا عام 2014 هى من منعت روسيا من حل أزمة دونباس بالطريقة السلمية".

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