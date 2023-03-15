المحكمة العليا فى باكستان تعلق أمر اعتقال عمران خان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن "قاضيا فى محكمة لاهور العليا أصدر قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى من صباح يوم غد الخميس الموافق 16 مارس".
وطلب قاضى المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذى قدمه الفريق القانونى لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده فى ما يعرف بقضية الهدايا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.
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