روسيا: حادث المسيرة الأمريكية «استفزازى»

جدة - نرمين السيد - قال أناتولى أنتونوف، السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن روسيا تنظر للحادث الذى تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز (سو-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.





وأضاف أنتونوف، فى تصريحات نشرها موقع السفارة، "كانت الطائرة المسيّرة الأمريكية تحلق بشكل استفزازى وعن عمد باتجاه الأراضى الروسية وأجهزة الإرسال والاستقبال كانت مغلقة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأبلغ أنتونوف الوكالات الروسية، أمس الثلاثاء، عقب استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له "ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازًا".

وأفادت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" اصطدمت بمروحة الطائرة المسيّرة من طراز "إم.كيو9" التابعة للجيش الأمريكى، مما أدى إلى تحطمها فى البحر الأسود، أمس الثلاثاء.

وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت منذ أكثر من عام.

فيما نفت روسيا وقوع أى احتكاك، وقالت إن الطائرة المسيّرة تحطمت بعد "مناورة عنيفة".

وقال أنتونوف: "إن النشاط غير المقبول للجيش الأمريكى بالقرب من حدودنا يثير اللقلق، إنهم يجمعون معلومات تستخدمها حكومة كييف فيما بعد لتشن هجومًا على قواتنا المسلحة وعلى أراضينا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن أنتونوف وصف الاجتماع فى وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه "بنّاء"، وقال إن مسألة "العواقب" المحتملة بالنسبة لروسيا بسبب الحادث لم تُطرح بعد.