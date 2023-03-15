وزير الدفاع الأمريكى: نستمر فى دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن واشنطن ستستمر فى دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت، موضحا أن الدعم العسكرى الغربى لكييف هو الطريقة الأمثل لمواجهة الهجوم الروسى.





يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، تدمير مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع إضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8". جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير بإصابة نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مركز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية فى مناطق قرى غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا وتيموفكا بمنطقة خاركوف على محور كوباينسك.

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