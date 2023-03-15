العالم اليوم - وزير الخزانة البريطاني: البلاد ستتجنب الركود في العام الجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 03:22 مساءً - قال وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هنت، إن بلاده ستتجنب الركود خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من توقعاته بأن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام.

وكانت التوقعات السابقة ترجح أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.4 بالمئة. وقال هنت إن اقتصاد المملكة المتحدة سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.8 بالمئة، بأعلى من التوقعات السابقة عند 1.3 بالمئة.

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