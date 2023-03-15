العالم اليوم - انتهاء أزمة شقة لشبونة.. البلدية تمنح رونالدو "الضوء الأخضر"

انتم الان تتابعون خبر انتهاء أزمة شقة لشبونة.. البلدية تمنح رونالدو "الضوء الأخضر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 03:22 مساءً - بعد أعوام من المعاناة مع هيئة البلدية في لشبونة، سيتمكن النجم كريستيانو رونالدو أخيرا من تجديد شرفة شقته الفخمة وسط العاصمة البرتغالية.

بداية الأزمة

قبل عامين، أجبرت بلدية لشبونة رونالدو على إزالة مظلة كبيرة في شرفة شقته، وهي الأغلى في المدينة.

السبب كان عدم حصول رونالدو على رخصة لبناء المظلة العملاقة للشرفة، التي تمتلك حوض سباحة مطلا على المدينة.

كشفت البلدية مخالفة رونالدو في عام 2021، عندما نشرت صديقته جورجينا رودريغيز مقطع فيديو من الشرفة، حيث لاحظت وسائل إعلام محلية وجود هيكل معدني خارج المشروع الأصلي.

أعلن بعدها مجلس العاصمة أنه سيجري تفتيشا على الشقة، وبعد أشهر أفادت وسائل الإعلام أن كريستيانو رونالدو قرر إزالة المظلة.

أما الآن، منح مجلس مدينة لشبونة "الدون" الإذن ببناء "عريشة"، وليس "مظلة عملاقة"، وفقا لصحيفة "ماركا".

مواصفات الشقة وسعرها

وتبلغ قيمة شقة رونالدو حوالي 7.2 مليون يورو، وتبلغ مساحتها 288 مترا مربعا، وتقع مقابل متنزه إدواردو السابع، أحد أغلى المناطق السكنية في المدينة.

وتحتوي الشقة على مركز استجمام وغرفة سينما ومسبح داخلي وآخر خارجي، وشرفة يمكنك من خلالها مشاهدة نهر تاغوس.