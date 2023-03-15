الكرملين: لا نرفض الحوار مع واشنطن.. وعلاقتنا معها فى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الجيش الروسى، قال الكرملين، إنه "لا يوجد نقاش حاليا بشأن تعبئة جزئية جديدة".
يشار إلى أن العملية العسكرية الخاصة التى أطلقتها روسيا فى أوكرانيا، قوبلت برفض وتنديد الولايات المتحدة وحلفائها وفرض عقوبات على موسكو، بالإضافة إلى تقديم دعم عسكرى ومالى إلى كييف.
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