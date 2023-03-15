الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولى، بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وازدواجية المعايير فى التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقاً لمبدأ حل الدولتين.





وأدانت الوزارة، فى بيان صحفى، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التى تفرضها بأشكالها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين، وفى مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التى تعطل حياة المواطنين. وأكدت الوزارة أن إجراءات وتدابير الاحتلال فى سرقة المزيد من الأراضى الفلسطينية، وتصعيد عمليات الضم التدريجى للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أى حق لدولة الاحتلال فى أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن". وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من مغبة التعاطى الدولى مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا.

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