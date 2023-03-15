بوتين: واجهنا حربا اقتصادية.. ونرد بالشكل المناسب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا "نواصل عملياتنا لمكافحة الفساد والتصدى له"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مزيدا من الأسلحة والذخائر للقوات الروسية بالعملية العسكرية فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.