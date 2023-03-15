العالم اليوم - الأمم المتحدة تحدد تاريخا محتملا للقضاء على الفقر المدقع

انتم الان تتابعون خبر الأمم المتحدة تحدد تاريخا محتملا للقضاء على الفقر المدقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:16 مساءً - يسير العالم في طريق القضاء على الفقر بشكل نهائي، حيث توقع تقرير جديد لمركز التنمية العالمية أن يتم القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050، وسط تساؤلات حول إمكانية إنجاز المهمة.

وتُبشر التوقعات بإمكانية القضاء على أسوأ أنواع الفقر مدفوعا بالنمو الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل.

ففي عام 2050، سيبدو العالم مختلفا عما هو عليه، ولا يمكن أن يستمر الفقر في ظل النمو الاقتصادي المتنامي.

والفقر المدقع حسب التصنيفات العالمية يطلق على الدول التي يبلغ دخل الفرد فيها أقل من دولارين في اليوم الواحد.

ووفقا لمركز التنمية العالمية، قد يختفي مصطلح دول منخفضة الدخل من القاموس عقب هذه الفترة.

وسيجني ثلثا العالم في 2050 أكثر من عشرة دولارات في اليوم الواحد، أي ستصل نسبة ارتفاع الدخل إلى 42 بالمئة في اليوم.

تأتي هذه النتائج في ظل توقعات الخبراء بنمو أبطأ بكثير في البلدان ذات الدخل المرتفع على مدى العقدين المقبلين، بينما سيزداد دخل الفرد في البلدان النامية خلال نفس الفترة.

وقال المستشار الاقتصادي الدولي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة باسم حشاد، في مقابلة مع "دوت الخليج":