روسيا تعلن تدمير 3 مخازن ذخيرة أوكرانية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير 3 مخازن ذخيرة أوكرانية فى دونيتسك، فضلا عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا فى كوبيانسك.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم أيضا مقتل 235 جنديا أوكرانيا فى كراسنى ليمان، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.