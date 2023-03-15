عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.





وقالت مصادر بالقدس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى باحات الأقصى وعلى أبوابه، بالتزامن مع وجود كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد، وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة. ويقتحم المستوطنون بشكل شبه يومى باحات المسجد الأقصى وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها فى الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بهم.

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