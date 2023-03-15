العالم اليوم - تراجع عائدات روسيا النفطية في فبراير جراء عقوبات الغرب

انتم الان تتابعون خبر تراجع عائدات روسيا النفطية في فبراير جراء عقوبات الغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 01:19 مساءً - كشفت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، أن عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42 في المئة في فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن روسيا جنت 11.6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.

وأضافت أن إنتاج روسيا النفطي ظل قريبا من مستويات ما قبل الحرب في فبراير، وأن صادرات روسيا للأسواق العالمية تراجعت بأكثر من 500 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا في فبراير.

وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من فيوض المعروض يشير إلى أن الإمدادات الروسية تبحث عن مقاصد جديدة بعد حظر الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يرتفع ببطء، لكنه بصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين بعد رفع قيود مرتبطة بكوفيد-19.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "بدأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بضعف لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير".

وتابعت "الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010".

وقالت الوكالة إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمليوني برميل يوميا في العام الجاري ليصل إلى 102 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن مخزونات النفط العالمية بلغت ما يقرب من 7.8 مليار برميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.